Zwei offensichtlich betrunkene junge Männer aus dem Landkreis Dachau haben sich am Dienstag im Münchner Hauptbahnhof einen teuren Spaß erlaubt. Der 19- und der 22-Jährige kaperten an einem Bahnsteig ein unverschlossenes Golfmobil, mit dem sonst Züge mit Getränken und anderen Gütern beliefert werden, und kurvten damit unerlaubt über den Querbahnsteig des Hauptbahnhofs. Nachdem Mitarbeiter der Deutschen Bahn sie zum Anhalten aufforderten, flüchteten sie zu Fuß. Anwesende Polizeibeamte konnten sie nach kurzer Verfolgung stellen. Beide wiesen nach Angaben der Polizei an die zwei Promille auf. Der 19-jährige "Lenker" wurde wegen des "unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges" sowie wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Seinen Führerschein ist er erstmal los.