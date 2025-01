Von Susi Wimmer

Eigentlich wollte die Frau auf der Golfanlage in Riem nur eine Runde spielen. Nach Hause ging sie dann allerdings mit einem heftigen Handicap: Zwischen Loch zwei und drei rutschte sie aus und zog sich so heftige Verletzungen an den Bändern des linken Beins zu, dass sie mehr als zehn Wochen nicht arbeitsfähig war. Die Schuldfrage war für die Golferin ganz klar. Sie sei an einem abschüssigen Hang auf noch feuchtem Grasschnitt ausgerutscht, meinte sie – und verklagte das Golfzentrum Riem.