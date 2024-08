Am Samstag schlug der Räuber gleich zweimal zu. Gegen 15 Uhr überfiel er eine 60-Jährige in der Agnes-Bernauer-Straße in Laim. Er riss ihr die Kette vom Hals und flüchtete. Zwei Stunden später attackierte er einen 88-Jährigen in der Obergiesinger Werinherstraße. Der Angreifer entriss dem Mann zwei goldene Halsketten. Beide Opfer wurden leicht verletzt.

Der Täter hat kurze schwarze Haare, einen gebräunten Teint und eine lange vertikale Narbe im Gesicht. Zwei ähnliche Überfälle hat möglicherweise derselbe Mann am 20. Juli und am 11. August in Laim und Pasing verübt. Offenbar schlägt er immer am Wochenende zu.