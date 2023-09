In den Neunzigern hob Goldie Jungle und Drum and Bass auf eine neue Ebene.

Mit dem britischen DJ und Produzenten Goldie kommt der multitalentierte Meister des rasenden Drum and Bass in den Blitz Club.

Von Martin Pfnür

Als Clifford Jordan Price alias Goldie 1995 sein Debütalbum "Timeless" veröffentlicht, ist dies der erste große Glanzpunkt eines Lebens, das wie ein ins 20. Jahrhundert verlegter Dickens-Roman anmutet. Geboren als Sohn einer schottischen Mutter und eines jamaikanischen Vaters, der sich schon bald aus dem Staub macht, wird Price bereits als Dreijähriger zur Adoption freigegeben. Fortan wächst er mal bei Pflegeeltern, mal in Kinderheimen in den englischen Midlands auf, wo er auch sexuelle Misshandlungen erleiden muss, wie er in seiner Biografie "All Things Remembered" schreibt.