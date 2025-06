Von Claudia Wessel

„Es fällt mir nicht leicht, aber es fühlt sich richtig an“, sagt Ludwig R., der jetzt vor dem Goldschmiedemeister Christian Bedacht im Degussa Ankaufszentrum am Promenadeplatz in München sitzt. Die Taschenuhr, die Bedacht gerade in Händen hält, aufklappt und dabei mehrere Schichten aus golden schimmernden Uhrdeckeln hervorholt, stammt von Ludwig R.s Urgroßvater. Dieser hat sie seinerzeit von einem Freund geschenkt bekommen, dessen Initialen in schwungvollen Lettern darauf eingraviert sind. A. G. Warum A. G. seinem Freund ein so wertvolles Geschenk gemacht ist, ist nicht bis in die Gegenwart überliefert worden. Fest steht, die vor drei Generationen sicher top moderne Uhr hat jahrelang, wenn nicht jahrzehntelang in Schubladen gelegen.