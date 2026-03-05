Ein Ende des Goldrauschs ist nicht absehbar. Derzeit notiert der Handel den Wert einer Feinunze Gold, das sind gerade einmal 31 Gramm, mit rund 4500 Euro. Seit Beginn des Jahres stieg der Wert um 20 Prozent. Dabei war bereits 2025 ein Rekordjahr mit rund 50-prozentigem Zugewinn. Welch ein Segen für die Goldreserven des Landes, die sicher in Tresoren ruhend, die Fiktion nähren, alle Schulden könnten beglichen und alle notwendigen Zukunftsprojekte umgesetzt werden.