Gegen so viel Sonne und frische Luft, die man ungefiltert in die Lungen strömen lassen kann, kommen griechische und römische Statuen natürlich nicht an. Denn wer wissen will, wie Alexander der Große oder Kaiser Augustus ausgesehen haben, müsste ins Innere der Glyptothek eintreten und davor die lästige FFP2-Maske über Mund und Nase festzurren. Draußen ist das nicht nötig, beim Sonnenbad vor den Säulen des ältesten öffentlichen Museums der Stadt. Den Auftrag für den Bau erteilte Kronprinz Ludwig, der spätere König Ludwig I., dem Architekten Leo von Klenze, vollendet wurde das Museum 1830. Ludwigs Vater hatte für die Sammelwut seines Kronprinzen, die schon viel früher begann, allerdings wenig Verständnis. "Mein verrückter Sohn will wieder Geld ausgeben, dessen bin ich mir sicher, um alten Plunder zu kaufen, und er hofft, dadurch Griechen und Römer aus dieser Rasse von Biertrinkern zu machen", umriss Max I. Joseph das Hobby seines Sohnes. Aus heutiger Sicht muss man aber sagen, dass dies eine der besten Investitionen war - für die Münchner einschließlich jener, die nur Bier trinken.