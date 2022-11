Für die vorbildliche Sanierung der historischen Fassade hat die Glyptothek in München den diesjährigen Bernhard Remmers Preis in der Kategorie "National" erhalten. Während der dreijährigen Sanierung wurden die Naturstein- und Putz-Fassadenflächen des 1830 eröffneten Museums denkmalgerecht in ihren Originalzustand zurückversetzt. Ausführende Firma war F. X. Rauch München, die Restaurierungsplanung hatte das Unternehmen Pfanner Scheffau/München inne. Der Bernhard Remmers Preis wird alle zwei Jahre im Umfeld der "denkmal"-Messe in Leipzig für herausragende Leistungen in der handwerklichen Baudenkmalpflege vergeben und würdigt insbesondere auch die handwerkliche Umsetzung. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Internationalen Fachforums "Historical Monuments" statt.