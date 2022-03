Von Stephan Handel

Im Übrigen ist ab sofort wieder Draußen befohlen. Denn wie jedermann weiß, ist es in München Pflicht, die Außengastronomie zu frequentieren, sobald es aufgehört hat zu schneien und die Temperaturen auch nur ansatzweise in Richtung zehn Grad Celsius gehen. Und deshalb sind jetzt Freischankflächen, Straßencafés, Bier- und Schanigärten bestens besetzt, auch wenn dazu gelegentlich noch Anorak, Schal und Heizpilz vonnöten sind.

Hauptsache, die Sonnenbrille kann wieder hergezeigt werden. Und Hauptsache, auf dem Tisch steht das richtige Getränk. Da gibt es, glaubt man den einschlägigen Referenzveröffentlichungen, in diesem Jahr zwei Trends, die ausnahmsweise mal nicht Indian Pale Ale und irgendwas mit Spritz heißen: Zum einen soll angeblich der Tequila der neue Gin sein, was erstaunlich ist, denn das eine ist mit Wacholderbeeren und anderem Schnickschnack aromatisierter Alkohol, das andere hingegen wird aus der blauen Agave hergestellt, schmeckt eher scharf als aromatisch und zeichnet sich zudem durch ein exaltiertes Trink-Ritual aus: Daumen und Zeigefinger der linken Hand halten eine Zitronenscheibe, in das Grübchen an der Daumenwurzel wird Salz gestreut - dann wird das Salz aufgeschleckt, sofort der Schnaps hinterher geschüttet und dann die Zitronenscheibe ausgelutscht. Die Einhaltung der richtigen Reihenfolge gibt dabei Auskunft über den Grad der Kennerschaft - und nach mehreren Gläsern auch darüber, ob weiterer Konsum empfehlenswert ist.

Der zweite Getränke-Trend für das Jahr 2022 ist deutlich weniger alkoholhaltig als der Schnaps aus der mexikanischen Sukkulente. Er heißt "Hard Seltzer" und ist genau das: Wasser, allerdings mit einem geringen Alkoholgehalt von etwa vier Prozent. Damit's überhaupt nach was schmeckt, können verschiedene Aromen zugesetzt werden, aber grundsätzlich bleibt es, was es ist: Wasser mit Alkohol. Inwieweit das seit einigen Jahren auch in München populäre "Saure Radler" - halb Bier, halb Mineralwasser - für diese Verirrung verantwortlich ist, ist noch nicht geklärt. Es wird in der Stadt des schönen Scheins auf jeden Fall erfolgreich sein: Ein Genussmittel, das nach nichts schmeckt, von dem man auf Dauer trotzdem besoffen wird, das zudem ökologisch bedenklich ist, weil es in der Aludose verkauft wird, und das sicher zu astronomischen Preisen - auf so etwas stehen Münchner und Münchnerin, das geht ihnen runter wie Öl.