Glosse von Bernd Kastner

Eine Leserin meldet sich, sie will einen Rechtschreibfehler anmerken. Schreibfehler in der SZ? Kann nicht sein. Stimmt, die Frau will ja auch einen Lapsus des bayerischen Staates melden, Beweisfoto anbei. In seiner früheren Kaiserburg, dem Alten Hof, ist in einer Fassade eine Erklärtafel eingelassen, und auf der steht: "Dieses Gebaüde der alte Hof genannt wurde erbaut im Jahre 1253 von Ludwig dem Strengen und war auch die Residenz Kaiser Ludwig IV." Gebaüde? Hahaha! Da war wohl ein Steinmetz von irgendeinem Kaiser so betrunken, dass er bei den Pünktchen schlecht gezielt hat. Gebaüde!

Die SZ hält sich in ihrem Turm für Fehler, rein vorsorglich, weil es sie ja bekanntlich nicht gibt, einen Fehlerteufel. Als der vom Gebaüde hört, wedelt er aufgeregt mit seinem satanischen Schwänzchen. Er will raus aus dem SZ-Turm, rein in die Stadt, und im Alten Hof mit dickem Pinsel und roter Farbe eine fette Korrektur vornehmen: Gebäude!

Schaut die Schrift auf der Tafel nicht recht alt aus? Das muss bedeuten, dass das Gebaüde seit Ewigkeiten von niemandem bemerkt wurde, wie oberpeinlich. Oder wollen die Kaiser-Nachfahren der CSU den Fehler vertuschen und schauen bis heute bewusst weg? Fragen über Fragen, sie machen eine tiefgehende Recherche notwendig. Anfrage beim Landesamt für Denkmalpflege. Nein, die wissen nichts, verweisen aber auf "Immobilien Freistaat Bayern". Das ist ein Staatsbetrieb, eine Art Immobilienverwaltung. Nein, keine Auskünfte am Telefon, nur schriftlich. Aha, bestimmt würden sie sogar durchs Telefon hindurch rot werden, weil sie sich so genieren. Also bitte, hier der schriftliche Fragenkatalog: Was wissen Sie übers Gebaüde? Wer? Wann? Warum? Das Fehlerteufelchen wird ganz hippelig.

Der oberste bayerische Hof-Verwalter antwortet ganz schnell, als habe er nur drauf gewartet, und teilt dies zur Tafel mit: "Nach unseren Informationen wurde sie erstmals 1896 angebracht. 1964/65 wurde sie bei Umbauarbeiten erneuert. Auf der Tafel liegt kein Schreibfehler vor." Wie? Kein Fehler? "Die Schreibweise G e b a ü d e war vom Mittelalter bis zum 17./18. Jahrhundert durchaus bekannt und üblich. Wir gehen davon aus, dass beim Entwurf der Tafel bewusst die damalige Sprache aus der Erbauerzeit verwendet worden ist."

Gebaüde hat er auch noch gesperrt geschrieben, um zu betonen: Vergesst den Duden! Als das Teufelchen das liest, zieht es das Schwänzchen ein und lässt den roten Pinsel fallen. Es ahnt, was es künftig auch im SZ-Turm zu hören bekommt: Ein Fehler? Ach was, alles Absicht!