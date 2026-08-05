Am Sonntagabend sind zwei junge Menschen in der Nähe des Stephansplatzes trans- und queerfeindlich beleidigt und anschließend mit Pfefferspray attackiert worden. Die beiden 19- und 20-jährigen Personen zeigten den Vorfall erst am Montag bei der Polizei an. Die sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei saßen die beiden auf einer Parkbank, als sie gegen 22.15 Uhr ein Mann ansprach und ihnen Betäubungsmittel anbot. Als sie ablehnten, sei der Dealer zu einer Gruppe von vier Männern und einer Frau zurückgegangen. Aus diesem Kreis seien dann die homo- und transphoben Beleidigungen gefallen.

Als sich die beiden entfernten, sei ihnen jemand aus der Gruppe gefolgt und habe sie mit Pfefferspray besprüht. Die Angegriffenen spülten die Substanz in einer nahen Gaststätte ab, eine medizinische Behandlung beanspruchten sie nicht. Das Kommissariat 44 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.