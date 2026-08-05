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GlockenbachviertelZwei queere Menschen mit Pfefferspray attackiert

Bei der Polizei zeigten die beiden Angegriffenen die Attacke einen Tag nach dem Vorfall an.
Bei der Polizei zeigten die beiden Angegriffenen die Attacke einen Tag nach dem Vorfall an. Daniel Karmann/dpa

Die jungen Personen saßen auf einer Bank im Glockenbachviertel, als sie von Unbekannten zunächst trans- und homophob beleidigt und dann auch noch angegriffen wurden.

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Am Sonntagabend sind zwei junge Menschen in der Nähe des Stephansplatzes trans- und queerfeindlich beleidigt und anschließend mit Pfefferspray attackiert worden. Die beiden 19- und 20-jährigen Personen zeigten den Vorfall erst am Montag bei der Polizei an. Die sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei saßen die beiden auf einer Parkbank, als sie gegen 22.15 Uhr ein Mann ansprach und ihnen Betäubungsmittel anbot. Als sie ablehnten, sei der Dealer zu einer Gruppe von vier Männern und einer Frau zurückgegangen. Aus diesem Kreis seien dann die homo- und transphoben Beleidigungen gefallen.

Als sich die beiden entfernten, sei ihnen jemand aus der Gruppe gefolgt und habe sie mit Pfefferspray besprüht. Die Angegriffenen spülten die Substanz in einer nahen Gaststätte ab, eine medizinische Behandlung beanspruchten sie nicht. Das Kommissariat 44 ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

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