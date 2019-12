Ein bewaffneter Räuber hat am Montagmittag ein Modegeschäft im Glockenbachviertel überfallen. Der etwa 40 Jahre alte Mann hatte kurz vor 12 Uhr den Laden an der Holzstraße betreten. Er tat so, als interessiere er sich für eine Jacke, und begann über den Preis zu feilschen. Als die Geschäftsführerin darauf nicht einging, zog der Mann aus einer weißen Plastiktüte eine Pistole hervor und bedrohte die Frau damit. Er forderte Bargeld aus der Kasse und bekam einen laut Polizei "geringen Betrag". Dann schnappte der Täter sich einen Laptop, der neben der Kasse stand. Er flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Die unverletzte Ladeninhaberin verständigte anschließend die Polizei. Der Täter hat Kleidergröße 48, schwarze, nach hinten gegelte Haare, die er gescheitelt trug, und dunkle Augen. Auf der rechten Wange soll der knapp 1,80 Meter große Mann eine auffällige Aknenarbe haben. Zeugen sollen sich unter 089/ 2910-0 melden.