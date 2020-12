Von Marleen Beisheim

Bei der Adventsaktion der Glockenbachbuchhandlung vor einem Jahr konnte der ehemalige BR-Sprecher Rainer Buck gar nicht mehr aufhören, aus Dana von Suffrins "Otto" (2019) vorzulesen. Das Publikum war gespannt dabei, erinnert sich die Inhaberin Petra Schulz. Dieses Jahr gibt es online einen Literarischen Adventskalender. Hinter dem zweiten Türchen liest Buck aus Robert Seethalers "Der letzte Satz" (Hanser Berlin), ein Portrait über den Komponisten Gustav Mahler.

Jeden Tag stellen Autorinnen und Autoren, Kunden sowie Mitarbeiterinnen der Buchhandlung ihre Weihnachtsempfehlungen vor. Einige der Autorinnen und Autoren wohnen gleich um die Ecke. So liest Christine Wunnicke aus ihrem Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" (Berenberg). Andere sind von Inseln zugeschaltet. Joachim B. Schmidt liest in Island aus seinem Roman "Kalmann" (Diogenes) vor. Mit der Aktion möchte sich die Buchhandlung mit ihren Kundinnen und Kunden verbinden und online präsenter werden. "Unser Wunsch ist natürlich auch, dem großen Amazonas einige Fischer abzujagen", sagt Inhaberin Schulz. Wie viele kleinere Buchhandlungen, kämpft auch die Glockenbachbuchhandlung gegen die Onlineversandhändler. "Und wir sagen Glockenbach statt Amazonas", so Schulz. Damit der kleine Bach weiterhin auch online rauscht, wird das Konzept vom Literarischen Adventskalender mit in das kommende Jahr genommen. Beim "Glockenbachrauschen" werden, wenn auch nicht täglich, Autorinnen und Autoren aus ihren Büchern vorlesen.

Literarischer Adventskalender, auf www.glockenbachbuchhandlung.de, Facebook und Instagram