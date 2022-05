Von Julian Raff

Mit einer Dreiviertelmehrheit für Grüne, SPD, Linke und Rosa Liste haben die Bewohner des Glockenbachviertels für eine weitgehend autofreie Verkehrspolitik votiert, als sie vor gut zwei Jahren ihren Bezirksausschuss (BA) wählten - im Prinzip zumindest. Tatsächlich fühlen sich nun nicht wenige Anwohner zwangsbeglückt durch Pläne, am Straßendreieck rund um den Spielplatz am Glockenbach 38 Parkplätze zu streichen, um Platz zu schaffen für sichere Fußgängerübergänge, mehr Bänke und Bäume.

Bereits vor drei Monaten, als der BA Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt das städtische Umbaukonzept gebilligt hatte, gab es erste Proteste und den Wunsch nach einer Bürgerbeteiligung, dem die Verwaltung aber wegen Überlastung vorerst nicht nachkommen kann. Rüdiger Clausius, der eine Bürgerinitiative hinter sich versammelt hat, bot nun akademische Hilfestellung an: In Gestalt einer TU-Diplomarbeit könnte die BI ein Alternativkonzept vorlegen und zur Diskussion stellen, entsprechende Kontakte habe er bereits geknüpft, so Clausius.

Anders als der BA sehen die Umbau-Kritiker auch in finanzieller Hinsicht keine Eile geboten und verweisen auf Behördenauskünfte, wonach die Haushaltsmittel nicht verfallen würden, falls sich das für 2023 geplante Projekt durch eine Bürgerrunde um drei bis sechs Monate verzögern sollte. Ähnlich wie im Tal schalten sich auch örtliche Arztpraxen in die Diskussion ein. Eine auf Fußleiden spezialisierte Schmerztherapeutin berichtete, sowohl ihre Patienten seien vielfach aufs Auto angewiesen als auch sie selbst für Hausbesuche. Den Anwohnern geht es insgesamt nicht nur um die Parkplätze vor ihrer Haustür. Sie kritisieren auch den Plan, zusätzliche Bänke aufzustellen, einige davon direkt vor ihren Fenstern, die sich so in Sommernächten wohl nicht mehr ohne Lärmbelästigung öffnen ließen.

Wie BA-Chef Benoît Blaser (Grüne) erklärte, hänge ein Beteiligungsverfahren dennoch von der Kapazität der Referate ab. Blasers Fraktionskollege und Stadtrat Paul Bickelbacher hält eine Extrarunde für unnötig, da sich zwar die Straßenoberfläche ändern soll, nicht aber die Verkehrsbeziehungen im Viertel. Dies gilt, wie Anwohner anmahnten, allerdings nur, falls der BA nicht mit seinem Wunsch Gehör findet, die Arndtstraße zur Einbahnstraße in Richtung Isar zu machen oder gar zur Sackgasse, mit einer Sperrung am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz.

Eine Alternative könnten nachts leerstehende Tiefgaragen sein

Auf der anderen Seite fand der Umbau viel Zuspruch, sowohl im BA als auch per Mail. Laut Claudia Lowitz (Grüne) sind 17 negative Stellungnahmen eingegangen und 23 positive, vor allem aus den örtlichen Schulen, Senioren- und Sozialeinrichtungen. Gegen die Stimmen von CSU und FDP entschied sich das Gremium schließlich für eine nochmalige Informationsveranstaltung anstelle einer Beteiligungsrunde. Die gereizte Stimmung im Saal konnte dieser Beschluss natürlich kaum beruhigen. Wenig erreicht sahen die Anwesenden auch mit der Zusage, mehr Lade- und Lieferzonen einzuplanen und neue Bänke verträglicher zu platzieren - es gebe schon genug Sitzgelegenheiten im Viertel, so der Einwurf.

Eine Stellplatzalternative für Inhaber von Parkausweisen, die tagsüber mit ihrem Pkw zur Arbeit auspendeln, könnten eventuell nachts leerstehende Tiefgaragen und Parkhäuser an der Ruppert- Kapuziner- oder Baaderstraße bieten. Der BA bittet das Mobilitätsreferat um Prüfung.

Weiter um den Platz konkurrieren werden Autobesitzer im Viertel mit Wirten und ihren Gästen. Martin Ruckert (CSU) hatte beantragt, der BA solle von 2023 an auf Gehwegen und Straßen keine neuen Freischankflächen und Schanigärten mehr genehmigen. Letztere belegen zwar nur 1,7 Prozent der Parkplätze im Bezirk, wie sich Ruckert im Verlauf einer leidenschaftlichen Diskussion vorrechnen lassen musste. Gefühlt würden die Gastro-Inseln aber weit mehr Parkraum belegen und so "die Kommunikation über die Verkehrswende belasten", verteidigte der Antragsteller seine Idee. In Reinform dürfte diese wenig Chancen auf eine Mehrheit haben, auch wenn der BA das Thema vertagte und seine Grundhaltung zu den Schanigärten noch einmal diskutieren will.