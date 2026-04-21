Dagmar Schumann ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA) der Agentur für Arbeit in München. Sie berät sowohl Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wenn es um die Belange von Frauen geht. Sie informiert unter anderem zu den Themen Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt, Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Aus- und Fortbildungen. Einen besonderen Fokus richtet sich auf die sogenannten MINT-Berufe, also Berufe aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, in denen Frauen immer noch stark unterrepräsentiert sind.