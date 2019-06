12. Juni 2019, 18:52 Uhr Gleichgewicht verloren Tödlicher Sturz beim Efeu-Schneiden

Beim Sturz aus einem Fenster im dritten Stock eines Mietshauses ist am Dienstagnachmittag ein 43 Jahre alter Münchner nahe dem Westpark ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Mann den Efeu zurückgeschnitten, der vor dem Fenster seiner Wohnung an der Hansastraße nach oben rankte. Dazu habe er sich aus dem Fenster gebeugt, die Ranken hereingezogen und sie dann abgeschnitten. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache verlor der Mann dabei um 15.50 Uhr das Gleichgewicht, als er sich gerade aus dem Fenster lehnte, und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Polizisten und kurz darauf auch der Notarzt versuchten vergeblich, den 43-Jährigen zu reanimieren. Er starb noch an der Unfallstelle.