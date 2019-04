16. April 2019, 18:28 Uhr Glauben Offenes Haus

Achim Budde ist neuer Leiter der Katholischen Akademie - relativ jung, relativ aufgeschlossen. Seine Haltung zu Kirchenfragen wie das Zölibat verrät er nicht: "Es ist eine Einladung, mir auf die Schliche zu kommen"

Von Gerhard Fischer

Achim Budde formuliert oft griffig, manchmal plakativ und gerne auch witzig. Der neue Direktor der Katholischen Akademie hat gerade in seinem Büro über seine Pläne und über Gott und die Welt geredet - und jetzt, am Ende, spricht er über Privates. Seine Familie lebe noch in Franken, wo er zuletzt auf der Burg Rothenfels gearbeitet habe, sagt Budde; er sehe also seine Frau und die beiden Töchter, fünf und sieben Jahre alt, bloß am Wochenende. Von Montag bis Freitag sei er für die Katholische Akademie Bayern "quasi zölibatär verfügbar".

Als Achim Budde, 48, im Februar die Ernennungsurkunde von Kardinal Reinhard Marx erhalten hatte, war seine Familie beim Festakt in München dabei - zusammen mit 650 geladenen Gästen. Budde hielt damals eine unterhaltsame Rede, und vor ihm sprachen auch noch andere.

Der erste Redner begrüßt ja immer das Publikum; Teile des Publikums, besser gesagt. Domdekan Lorenz Wolf machte das bei diesem Festakt in der Akademie, er begrüßte Marx, Kardinal Friedrich Wetter, Politiker wie Eike Hallitzky (Grüne), Ex-Politiker wie Hans Maier (CSU), den Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter und kirchliche Würdenträger aus Würzburg, Passau, Augsburg oder München. Bekannte Leute halt. Aber dann überraschte Wolf, als er fünf Unbekannte herauspickte und sie - stellvertretend für alle anderen - namentlich begrüßte. Guter Einfall.

Doch, sie hatten schon Humor, die Redner bei diesem Festakt: Wolf, Marx und die Präsidentin der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Gabriele Gien. Manchmal war es aber auch unfreiwillig komisch. Da erzählte Gien von einem jungen Mann, der sich von der Kirche abwandte, weil sie fern der Realität sei, langweilig und verkopft. Aber dann hielten Gien und Marx Vorträge, die sehr lang und teilweise so theorielastig waren, dass man sich bei dem Gedanken ertappte, wie es wohl gerade im Freitagabendspiel der Bundesliga steht und welche Wochenendeinkäufe man noch erledigen muss. Immerhin, Gien nahm sich selbst hoch, als sie sagte, Kardinal Wetter habe mit Blick auf die Länge der Vorträge gesagt, das Programm des Abends sei "menschenunwürdig".

Achim Budde redete nach Marx und Gien. Er wirkte sympathisch, und er wurde konkreter als seine Vorredner. Er wolle unter anderem: die Akademie verjüngen, im Kontakt mit bildungsaffinen Milieus bleiben, Vertreter aller Religionen einladen, frontale Bühnenveranstaltungen vermeiden, jeden missionarischen Impetus ablegen. "Die Akademie soll eine gute Adresse für alle sein", sagte er. "Akteure jedweder Couleur können sich blicken lassen, ohne dass es ihnen - oder uns - als Parteinahme angelastet wird." So habe die Landtagsfraktion der Grünen ihre konstituierende Sitzung in der Akademie abgehalten.

Zwei Monate später, Anfang April, sitzt Achim Budde in seinem Büro in der Mandlstraße und sagt das mit seiner "zölibatären Verfügbarkeit". Budde ist jetzt seit 100 Tagen im Amt. Die Bücherkisten sind noch nicht ganz ausgeräumt, die Regale halb leer. Budde hebt entschuldigend die Schultern und die Hände. Ist halt viel zu tun. Er müsse erst mal "den Betrieb kennenlernen", sagt Budde. "Es lief bisher wirklich gut, die Stimmung ist gut, die Mitarbeiter sind offen." Budde, der erste Nicht-Priester an der Spitze der 62 Jahre alten Akademie, hat mehr als 50 Mitarbeiter.

"Das Programm für das erste Halbjahr 2019 wurde zum Glück ja noch unter Herrn Schuller aufgesetzt", sagt er. Florian Schuller war Buddes Vorgänger. Neulich war nun eine Programmklausur, bei der die inhaltlichen Schwerpunkte für das zweite Halbjahr festgelegt wurden. "Ich habe mir von den Studienleitern zeigen lassen, wie sie arbeiten, und erst einmal nur auf kleiner Flamme meine eigenen Vorstellungen eingebracht", sagt Budde.

Zum Beispiel?

Budde sagt erst mal, dass die Akademie kein Qualitätsproblem habe. Es sei daher zunächst seine Aufgabe, "das übernommene Niveau zu halten, bevor ich eigene Impulse setze". Er will bescheiden wirken und zugleich Vorgänger Schuller loben. Das hat er schon beim Festakt zur Amtseinführung gemacht.

Dann sagt Budde, er wolle mehr Tagungen anbieten, bei denen die "Leute drei, vier Nächte" in der Akademie blieben. "Mir ist wichtig, dass sie länger zu Gast sind und sich auf unserem genial schönen Gelände auch emotional beheimaten können." Auch das erwähnt er öfter: Wie schön es in der Akademie an der Mandlstraße sei. Es geht ihm aber nicht nur um die Seele der Gäste, sondern auch um deren Geist. Budde sagt, er wolle "diese mehrtägigen Formate, damit sich die Menschen tiefer mit dem Thema befassen und gemeinsam einen Erkenntnisprozess durchmachen". Sie seien dann "auf ganz andere Weise beteiligt als bei einem 90-minütigen Vortrag".

Budde nennt ein Beispiel: die Tagung "Liturgie in der Stadt" der Initiative "Ökumenisches Stundengebet". Da werden sich im Oktober etwa 80 Menschen aus beiden großen Konfessionen in der Akademie treffen, um - so formuliert es Budde - "zeitgemäße Formen kleiner und unaufgeregter Alltagsgottesdienste zu entwickeln, also Stundengebete".

Ein paar Tage später schickt er eine Mail. Er präzisiert darin diese Stundengebete, die er schon auf Burg Rothenfels pflegte. Er schreibt, "solche Formen spielen für ein im täglichen Leben praktiziertes Christentum, aber auch für die Nutzung unserer leer stehenden Kirchengebäude und die Außenwirkung der Kirchen eine immer größere Rolle." Er habe bereits ein Mini-Stundengebet für die Akademie-Mitarbeiter eingeführt.

Budde hat zudem eine - ebenfalls mehrtägige - Tagung zum Thema Traum angeregt. Er lacht und drückt seinem Besucher einen Flyer in die Hand. "Ich rede ja manchmal zu schnell zum Mitschreiben."

Achim Budde hat jetzt eine halbe Stunde geredet. Er hat über die Katholische Akademie gesprochen, engagiert, zuversichtlich, fast fröhlich; aber er hat noch nicht über die Katholische Kirche geredet.

Der Befund, wie die Kirche dastehe, sagt er nun, sei "erschütternd". Da seien die langfristigen Trends, die eine stetige Abnahme der Gläubigen seit dem Zweiten Weltkrieg zeigen; und da seien die vielen Austritte nach dem Bekanntwerden der Missbrauchsfälle und der verschleppten Aufklärung derselben. "Das hat zu einem gigantischen Vertrauensverlust geführt." Die gesellschaftliche Relevanz der Kirchen werde weiter nachlassen, sagt Budde. "Die Arbeit der Akademie wird das sicher auch zu spüren bekommen, vielleicht aber weniger heftig als andere Bereiche des kirchlichen Lebens." Schließlich habe sie mit dem Zölibat oder der Sexualmoral der Kirche nicht direkt zu tun. "Wir diskutieren hier offen darüber und können aus einem gewissen Abstand darauf schauen" sagt er, "das liegt an unserem Auftrag und an unserer unabhängigen Struktur."

Er selbst sei in manchen Dingen konservativ, in anderen für Veränderungen.

Geht es genauer?

Wie steht er zu Zölibat, Sexualmoral, Homosexualität, Frauen in hohen Kirchenämtern? Budde lächelt und sagt erst mal nichts. Überlegt er, was er sagen kann, will, darf?

"Vielleicht ist es nicht gut, wenn ich meine Haltung vor mir hertrage", sagt er schließlich, "dann bin ich als Direktor der Akademie für bestimmte Gruppen schon verbrannt, weil sie unsere Debatten nicht mehr für ergebnisoffen halten." Er wolle "möglichst herrschaftsfreie" Diskussionen führen und leiten. Vermutlich werde man seiner Moderation anmerken, wofür er stehe. "Es ist eine Einladung, mir auf die Schliche zu kommen", sagt er und lächelt wieder. Er lächelt fast immer.

Hilft seine Biografie, um Budde auf die Schliche zu kommen? Wenn er über sich redet, kommt oft das Wort "normal" vor. Achim Budde wuchs im Rheinland auf und studierte in Bonn Diplom-Theologie; dort wurde er auch promoviert. Seit seiner Habilitation ist er Privatdozent für Alte Kirchengeschichte und Liturgiewissenschaft.

Budde sagt, er habe kein Erweckungserlebnis gehabt. "Ich habe nicht plötzlich um vier Uhr nachts aufrecht im Bett gesessen und Gottes Stimme gehört", sagt er und lächelt. Er sei durch die Taufe und die elterliche Erziehung Christ geworden und in seiner Jugend "erfrischend normal rheinisch-katholisch sozialisiert" worden. Er sei sonntags in die Kirche gegangen, und er sei Ministrant gewesen, daheim in Bensberg, einem Stadtteil von Bergisch-Gladbach. "Ich habe ganz normale Jugendarbeit in einer gesunden katholischen Gegend mitgemacht."

Wäre schön, wenn auch die Sprache bei den Seminaren in der Akademie normal sein könnte. Schon Paulus, so hatte Budde beim Festakt gesagt, bevorzugte lieber "fünf Worte mit Verstand" als einen Sermon unverständlichen Zeugs.