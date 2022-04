Von Sabine Reithmaier, Augsburg

Zerstörte Gebäude, bröckelnde Mauern, abblätternder Putz. Kein Mensch in Sicht. Die Fotografien sind fast zehn Jahre alt, doch sie sind unvermindert schmerzhaft. 2013 suchte Johanna Diehl in der Ukraine nach Spuren jüdischen Lebens, fotografierte verfallene oder zweckentfremdete Synagogen und dokumentierte in ihren "Ukraine Series" eine Geschichte von Zerstörung, Verfall und Transformation. Viele der Synagogen wurden bereits während der deutschen Besatzung zerstört, andere unter sowjetischer Herrschaft respektlos zweckentfremdet. In die Räume zogen Sportvereine, Fitnessstudios, Theater, Kinos, Drogeriemärkte. Diehl hat alles nüchtern festgehalten - die hässlichen Einbauten, die schreienden Farben genauso wie die vergleichsweise ästhetisch anmutenden Ruinen. Möglicherweise steht aber inzwischen überhaupt nichts mehr.

Die 1977 in Hamburg geborene Fotografin ist eine der 15 Fotokünstlerinnen, die derzeit im Augsburger Glaspalast versammelt sind. "European Trails" hat Kurator Thomas Elsen die Schau genannt, in der sich unter anderen Letizia Battaglia, Kathrin Ganser, Magdalena Jetelová, Herlinde Koelbl, Youqine Lefèvre, Tina Modotti, Loredana Nemes, Leta Peer oder Joanna Piotrowska mit Herkunft, Erinnerung und Identität auseinandersetzen. Die sehenswerte Schau wurde lange vor dem Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine geplant und entwickelt, doch jetzt sind manche Arbeiten ungeheuer aktuell.

Detailansicht öffnen Die Russin Anastasia Khoroshilova forschte in Lettland nach dem Schicksal von Kriegsveteranen. (Foto: Anastasia Khoroshilova, courtesy the artist)

Nur wenige Meter von Diehl entfernt hängen Aufnahmen der Russin Anastasia Khoroshilova, 1978 in Moskau geboren und in Berlin lebend. Gemeinsam mit der Journalistin Annabel von Gemmingen reiste sie 25 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion nach Lettland, um das Schicksal von Kriegsveteranen zu erforschen. Ihre Aufnahmen erzählen von Letten, die auf deutscher oder russischer Seite kämpften, und von russischsprachigen Veteranen, die staatenlos in Lettland leben. Einst für ihre Verdienste auf dem Schlachtfeld hoch dekoriert, sind sie heute "Die Übrigen", so der Titel der Serie. Elsen hat nur Bilder ohne Menschen gewählt: Interieurs und vor allem Stühle, die viel über ihre Bewohner erzählen. Auszeichnungen und Orden drängen sich auf über Stuhllehnen gehängte Uniformjacken. Ein Foto sticht heraus: eine Detailaufnahme von alter weißer Haut mit Sommersprossen, Leberflecken und einer dünn vernarbten Schusswunde. Wie verletzlich doch alles ist.

Politisch auch die Kunst von Beate Passow, Jahrgang 1945, in der Ausstellung vertreten mit drei großformatigen Tapisserien aus ihrem Zyklus "Monkey Business". Die in Schwarz-Weiß gehaltenen, frei hängenden Teppiche basieren auf Fotocollagen, die die Künstlerin aus Pressefotos am Computer zusammensetzt und thematisieren europäische Probleme und Entwicklungen, beispielsweise die Gelbwesten-Protestbewegung in Frankreich. Übergroß hat Passow die beschädigte Büste der "Marianne" in die zornige Menschenmenge montiert, die die französische Nationalfigur 2019 bei einer Demonstration vom Arc de Triomphe riss und zerstörte. In der "Budapest"-Collage (2020) zeigt sie das Schoah-Denkmal an der Donau, überragt von der Burg von Buda, dem Regierungssitz Viktor Orbáns. Antisemitismus, Rassismus, Diktaturbestrebungen - all das fasst das Bild zusammen, fast überdeutlich dazu der ungarische Adler, der ein Tablet mit dem Foto eines Flüchtlingskindes trägt.

Detailansicht öffnen Beate Passow kombiniert den ungarischen Adler, der ein Tablet mit dem Foto eines Flüchtlingskindes trägt mit dem Schoah-Denkmal in Budapest. (Foto: Beate Passow, courtesy the artist, VG Bild-Kunst, Bonn 2022)

Eine ganz spezielle Erfahrung birgt Andrea Geyers aufwendige Installation "Feeding the Ghosts". 21 Diaprojektoren werfen weiße, leere Bilder an die Wand, nur der eigene Schatten reichert die Rahmen an. Aus dem Off ist Geyers Stimme zu hören, sie spricht einen Text, in dem sie den eigenen Verlusterfahrungen die Reflexionen der belgischen Filmemacherin Chantal Akerman über die langwierigen Auswirkungen des Holocausts gegenüberstellt und verwebt.

Wie ein Ausflug in frühe Zeiten der Bundesrepublik dagegen mutet Candida Höfers Serie "Türken in Deutschland" an, entstanden zwischen 1972/73 und 1979. Und immer noch höchst beeindruckend ist Katharina Sieverdings "Stauffenberg-Block" (1969). Überlebensgroß und glühend rot blickt das vielfach verfremdete Gesicht der Künstlerin in den Saal, beschämt und zornig über Taten, die einfach unter den Tisch gekehrt werden.

European Trails. Europäische Fotokünstlerinnen der Gegenwart, bis 18.September, H2 - Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast, Augsburg