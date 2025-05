Buchvorstellung von DFB-Kapitänin Gwinn„Hoeneß sagte mir Sätze, die ich nie vergessen werde“

Von Anna Dreher

Dass dieser Termin ein besonderer für sie ist, kann Giulia Gwinn nicht verbergen. Was öffentliche Auftritte angeht, zählt die Fußballerin des FC Bayern und Kapitänin des deutschen Nationalteams zu den Routiniers. Aber am Dienstagabend geht es nicht um den Gewinn eines Titels oder den Auftakt in ein Turnier. Das eine hat sie mit ihrem Team gerade erst erlebt – in Form des Doubles aus Meisterschaft und Pokal. Das andere kommt im Juli bei der Europameisterschaft in der Schweiz. Nein, an diesem Abend macht Gwinn etwas, das sie noch nie gemacht hat: Sie stellt im Münchner Literaturhaus ihre Biografie vor, mit 25 Jahren.