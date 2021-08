"Summer Jazz Weeks" in der Münchner Unterfahrt: Lukas Häfner spielt hier fünf Mal und zeigt in unterschiedlichen Projekten seine Vielseitigkeit.

Von Oliver Hochkeppel

Detailansicht öffnen Kann es alleine und lyrisch, aber auch mit der wilden Funktruppe oder im Jazz-Kontext: Fünf Tage am Stück darf Gitarrist Lukas Häfner in der Unterfahrt all seine Facetten zeigen. (Foto: Christoph Bombart)

Als nächster kommt bei den "Summer Jazz Weeks" in der Unterfahrt der Gitarrist Lukas Häfner an die Reihe. Wobei sich Häfner, aber das ist ja schon fast typisch für diese junge Musikergeneration, gar nicht als "richtigen" Jazzer sieht, auch wenn er Jazzgitarre studiert hat. "Ich liebe den Jazz leidenschaftlich, aber es ist nicht die Musik, in der ich zuhause bin", sagt er. Was sein aktuelles Soloalbum "Fields" unterstreicht: Ruhige, mitunter fast meditative, sehr bildhafte Musik erklingt da, ganz auf die Ausdrucksmöglichkeiten der akustischen Gitarre jenseits aller Stil-Schubladen konzentriert. Ganz einfache Melodien wie Gesangslinien, viel Fingerstyle, klassische Untertöne, natürlich auch ein paar Jazz-Motive erklingen da auf den Stahlsaiten einer konventionellen und einer Baritongitarre. Dieses Solo-Projekt, das ihm lange im Kopf herumschwirrte, gibt es an den letzten beiden seiner fünf Tage in der Unterfahrt zu hören.

Vorher stehen drei Konzerte mit Begleitern auf dem Programm, die seine anderen musikalischen Seiten repräsentieren. Zunächst trifft er mit seinem Akustik-Trio mit Bernhard Pricha (Percussion) und Sebastian Gieck (E-Bass), mit dem er schon vor 15 Jahren den Kurt Maas Jazz Award gewann, auf die großartige portugiesische Singer/Songwriterin Maria Rui und ihre vielschichtige "atlantische" Musik. Dann gibt es kernigen Funk, Soul und R'n'B im Trio mit dem Schlagzeuger Chris Stöger und dem Sänger Adriano Prestel. Was in dieser Mini-Besetzung dank Häfners Hybridgitarre mit Basssaiten funktioniert. Schließlich hat Häfner eine Traumband für seinen Kollegen Christoph Bombart und dessen Kompositionen zusammengestellt, mit Sebastian Gieck am E-Bass, Manfred Mildenberger am Schlagzeug und der Sängerin Julia Nagele aka Listentojules.

Lukas Häfner, Dienstag bis Samstag, 24. bis 28. August, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Telefon 4482794, Infos unter www.unterfahrt.de