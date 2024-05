Drei Tage lang dreht sich beim 9. Gitarrenfestival Ottobrunn alles um die klassische akustische Gitarre. Zuerst geht es nach Südamerika: In einem (doppelten) Doppelkonzert am Freitag, 10. Mai, widmet sich Brasilien-Spezialist Ahmed El-Salamouny zusammen mit dem Perkussionisten Gilson de Assis zunächst dem Werk Baden Powells. Danach spielt das Duo des Gitarristen Giampaolo Bandini und des Bandeonisten Cesare Chiacchiaretta eine Hommage an Astor Piazzolla. Tags darauf ist mit der in den USA lebenden Kroatin Ana Vidović einer der aktuell leuchtendsten Klassik-Stars der sechs Saiten zu erleben. Am Samstag und Sonntag geben die drei Gitarren-Meister zusammen mit dem Künstlerischen Leiter der Ottobrunner Konzerte Johannes Tonio Kreusch und dem innovativen deutschen Gitarristen Claudio Boesser-Ferrari auch Workshops.