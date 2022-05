Das 7. Festival der Gitarre bei den Ottobrunner Konzerten.

Am kommenden Wochenende stehen die vom Musiker-Brüderpaar Cornelius Claudio und Johannes Tonio Kreusch gegründeten und geleiteten Ottobrunner Konzerte vor den Toren der Stadt wieder ganz im Zeichen der sechs Saiten. Das 7. Festival der Gitarre startet mit einem Doppelkonzert mit herausragenden Fingerstyle- und Pop-Songwritern. Auf den Schweden Jimmy Wahlgren folgt der (in Österreich lebende und lehrende) Amerikaner Adam Rafferty, einer der ersten Internet-Stars der Szene. Tags darauf ist dann die klassische Gitarre am Zug, nicht minder prominent vertreten durch den Spanier Rafael Aguirre und den Kubaner Marco Tamayo. Alle vier geben am Samstag und Sonntag auch Workshops für Gitarristen und Musikinteressierte aller Art.

7. Festival der Gitarre der Ottobrunner Konzerte, Fr. bis So., 6. bis 8. Mai, Wolf-Ferrari-Haus Ottobrunn, Rathausplatz 2, Tel. 608 08 302