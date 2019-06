17. Juni 2019, 18:34 Uhr Girlsplaining Rosa bis blutrote Mädchengeschichten

Es ist überhaupt nicht lustig, eine Frau zu sein. Oder vielleicht doch? Lasst uns darüber reden, wie das so ist mit der Menstruation, dem Sex, dem Kinderkriegen und - igitt - den vielen Haaren am Körper. Dabei wird so manches Tabu gebrochen. Genau das will Katja Klengel, 1988 in Jena geboren, mit der gezeichneten Kolumne "Girlsplaining". Brutal ehrlich, was sie in ihrem sehr eigenen, teils mangaähnlichem Stil zu Papier bringt. Eine Ausstellung in der Alten Kongresshalle zeigt während des Festivals Originale der Zeichnerin.