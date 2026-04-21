Was Jungs können, das können auch Mädchen – und umgekehrt. Der diesjährige Girls’ und Boys’ Day am Donnerstag, 23. April, bietet an vielen Orten, die Möglichkeit, sich über Berufe zu informieren, die mit typischen Rollenklischees verbunden sind. Bis heute arbeiten in technischen oder körperlich anstrengenden Berufen wesentlich mehr Männer. Fünf junge Frauen, die sich bewusst gegen diese geschlechterspezifischen Muster entschieden haben, erzählen von ihren Beweggründen und ihrem Berufsalltag.
Girls’ & Boys’ Day„Die Männer trauen sich in der Regel alles zu und überschätzen sich manchmal“
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Sie haben sich für einen Job bei der Feuerwehr, in der IT oder im Maschinenbau entschieden – gegen gängige Klischees. Fünf junge Frauen berichten, wie Männer darauf reagieren und wie sie sich durchsetzen.
Protokolle von Luisa Griesbaum
Gleichberechtigung:Die Benachteiligung von Frauen in der Gastronomie
Schlecht sitzende Kleidung, zu hohe Tresen, zu schwere Mehlsäcke – Frauen in der Gastronomie haben Nachteile, die Männer nicht kennen. Und dann kommt noch ein ganz besonderes Problem dazu.
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