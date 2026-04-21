Was Jungs können, das können auch Mädchen – und umgekehrt. Der diesjährige Girls’ und Boys’ Day am Donnerstag, 23. April, bietet an vielen Orten, die Möglichkeit, sich über Berufe zu informieren, die mit typischen Rollenklischees verbunden sind. Bis heute arbeiten in technischen oder körperlich anstrengenden Berufen wesentlich mehr Männer. Fünf junge Frauen, die sich bewusst gegen diese geschlechterspezifischen Muster entschieden haben, erzählen von ihren Beweggründen und ihrem Berufsalltag.