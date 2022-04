Endlich, wird es vielen durch den Kopf schießen, wenn der italienische Pianist Giovanni Guidi jetzt mit seinem Quintett beim BMW Welt Jazz Award auftritt. Hat er doch zwei Jahre Verspätung: Der Enrico-Rava-Schützling war bereits 2020 unter dem Motto "The Melody at Night" eingeladen, sein Wettbewerbs-Konzert fiel jedoch dem ersten Lockdown zum Opfer. Im Folgejahr wurde der Wettbewerb komplett gestrichen, jetzt aber darf sich Guidi unter dem Motto "Key Positions" präsentieren, im bewährten Quintett mit dem amerikanischen Bassisten Joe Rehmer, dem portugiesischen Schlagzeuger João Lobo und den zwei prominenten Landsleuten Francesco Bearzatti am Saxofon und Roberto Cecchetto an der Gitarre. Und mit dem Programm des bei ECM erschienenen Albums "Avec le temps": Melodischer, impressionistischer Modern Jazz, der mal um eigenen Ideen kreist, mal den Songpoeten Léo Ferré bearbeitet, mal dem großem polnischen Kollegen Tomasz Stanko huldigt. Was, ob reinste Poesie, ob düster, immer in wunderschöner, tiefsinniger Musik mündet.

Giovanni Guidi Quintet, Di., 12. April, 19 Uhr, BMW Welt, Am Olympiapark 1, Eintritt frei