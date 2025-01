Von Evelyn Vogel

„Ein Giorgione unterm Weihnachtsbaum ist mehr als ein Sechser im Lotto!“ Wenn ein Kunsthistoriker wie Andreas Schumacher, Sammlungsleiter für italienische Malerei an der Alten Pinakothek, so jubelt, dann muss etwas ganz Besonderes passiert sein. Und so war es auch, als klar war, dass ein Bildnis des Sternenkundlers Trifone Gabriele, der seinen Schüler Giovanni Borgherini unterweist, von keinem geringeren als Giorgio da Castelfranco (1477/78–1510), genannt Giorgione ist. Das Gemälde, das aus der Münchner Residenz stammt und sich im Besitz der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen befindet, sei von unschätzbarem Wert, „ein spektakulärer Glücksfall für die Alte Pinakothek und eine Sensation für die italienische Kunstgeschichte“, so Schumacher.