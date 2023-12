Interview von Linus Freymark, Gilching

Drohnen werden inzwischen in immer mehr Bereichen eingesetzt - und das nicht nur im militärischen Kontext: Ein Flugkörper der Gilchinger Firma Quantum Systems etwa hat kürzlich in einem Pilotprojekt lebenswichtige Medikamente vom Klinikum Ingolstadt nach Pfaffenhofen an der Ilm geflogen. Ist das ein Zukunftsmodell? Ein Gespräch mit Diplom-Ingenieur Florian Seibel, der Quantum Systems 2015 mitgegründet hat und sich aktuell vor Aufträgen kaum retten kann. Denn das Interesse an Drohnen ist nicht nur beim Bundesverkehrsminister enorm.