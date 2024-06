Ein 58-jähriger Taucher ist tot aus einem Badeweiher in Gilching geborgen worden. Nach ersten Erkenntnissen von Wasserwacht und Polizei war der Germeringer wohl allein und mit einer selbst gebauten Tauchausrüstung ins Wasser gegangen. Ein Passant hatte am Mittwochmittag auf dem Jais Weiher eine Schwimmboje entdeckt, die sich über längere Zeit nicht bewegt hatte. Daraufhin fuhr der 19-Jährige mit einem SUP zur Boje und bemerkte den leblosen Taucher unter der Wasseroberfläche.