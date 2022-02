Von Ralf Dombrowski, München

Etwas hat sich verändert. Einst standen Musiker am Ende einer Tournee erschöpft und augenberingt auf der Bühne, glücklich vielleicht, aber oft auch dezent gezeichnet von den Entbehrungen des zehrenden Lebens mit Reisen, Hotelwechseln, Soundchecks, Höhenflügen, Tresennächten. Der Wahl-New-Yorker Gilad Hekselman hingegen bedankt sich beim Publikum in der Unterfahrt. Er und sein Trio fühlten sich gestärkt, meint er. Die Akkus seien wieder aufgeladen, durch das Spielen an sich, aber auch die Kontakte, die Stimmung, das Flair des fluide Kreativen. Und das liegt nicht nur an den Folgen der schrittweisen Wiedereinführung von kulturellen, euphorisierenden Gewohnheiten, sondern auch am Selbstverständnis einer Generation Mineralwasser, die den genialischen Rausch von einst durch eine perfekt ausgebildete, jazzig kreative Achtsamkeit ersetzt.

Hekselman jedenfalls scheint an seiner Gitarre so ziemlich alles umsetzen zu können, was er sich vorstellt. Mit ein wenig John Scofield in den Stil-Genen, dem er auch die erste der Zugaben widmet, spielt er sich durch einen Kosmos der Modernität, gerne bluesig kantig im Sound, lächelnd komplex in der Linienführung und mit einer Leichtigkeit in der Umsetzung, die den gestalterischen Aberwitz mancher Passagen wie groovende Selbstverständlichkeit wirken lässt.

Die Stücke sind neu, in der Pandemie-Dachkammer entstanden und auf Tournee erprobt. Sie schwärmen in den Titeln von der Ferne der Sterne und präsentieren das amtliche Repertoire dynamischer Feinheiten, harmonisch reizvoller Irritationen und melodischer Vielfalt, um das eigene Level sehr weit oben zu verankern. Der Kontrabassist Petros Klampanis und der Schlagzeuger Amir Bresler halten mit ihren Qualitäten mit, der eine fast schon störrisch mit hartem Instrumentenklang, aber geschmeidiger Melodik, der andere mit vielfarbigem, immens steigerungsfähigem Groove. Nach vier Zugaben sind die Speicher voll, Musiker und Publikum beglückt. Nur der Barfly ist Vergangenheit.