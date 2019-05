6. Mai 2019, 18:48 Uhr Giesing Polizei räumt Partyraum

Großer Einsatz wegen einer an sich kleinen Sache: Weil am frühen Samstagmorgen rund 200 Jugendliche in der Schwanseestraße zu laut feierten, mussten rund 30 Polizisten ausrücken. Was ein Leichtes gewesen wäre - Musik leiser machen -, erwies sich als schwierig, weil die Verantwortlichen sich nicht zu erkennen gaben und die Partygäste wenig Neigung zeigten, den Pegel herunterzudrehen. Nach zwei Stunden hatte die Polizei die Faxen satt und räumte den Veranstaltungsraum.