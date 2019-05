31. Mai 2019, 21:54 Uhr Giesing Phoebes Poesie

Um Poesie, Kreativität, Gemeinschaft, Austausch und Vernetzung geht es am Dienstag, 4. Juni, um 20 Uhr in "Phoebes Poesiewerkstatt". Die Lyrikerin und Sozialarbeiterin Katrin Bohland, alias Phoebe, gibt dabei Anregungen für kreative Schreibprozesse und Gedankenspiele, die direkt oder zu Hause umgesetzt werden können. Zur Eröffnung wünscht sich Phoebe eine Poesiegirlande mit viel Lyrik. Wer dazu ein handgeschriebenes oder künstlerisch gestaltetes Gedicht beitragen möchte, kann es vorab an den Poesie-Briefkasten, Wirtstraße 17, schicken. Die Teilnahme an der Veranstaltung im Spix, Tegernseer Landstraße 155, ist kostenfrei. Spenden sind erwünscht. Eine Anmeldung zur Werkstatt ist via E-Mail unter info@poesiebriefkasten.de möglich.