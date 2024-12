Ein schwerverletzter Mann wurde am Dienstagmorgen in einem Gebüsch in Giesing gefunden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus, denn das Opfer hat offenbar Stichverletzungen erlitten. Bei dem Mann handle es sich um einen 63-jährigen Kanadier, der derzeit in einer Münchner Klinik notoperiert werde, erklärte ein Polizeisprecher am Dienstagvormittag.