Ein schwerverletzter Mann wurde am Dienstagmorgen auf offener Straße in Giesing gefunden. Die Polizei geht offenbar von einem Verbrechen aus. Das für vorsätzliche Tötungsdelikte zuständige Kriminalfachdezernat 11 habe vor Ort die Ermittlungen übernommen, der „Tatort“ sei weiträumig abgesperrt worden, berichtete ein Sprecher der Polizei. Auch die Spurensicherung sei im Einsatz.

Der schwerverletzte Mann wurde laut Polizei im Bereich der Gufidauner und der Hochkalterstraße gefunden. Der Rettungsdienst sei noch im Einsatz, hieß es am Dienstagmorgen. Was genau geschehen ist, wer den Mann gefunden hat und wie sein gesundheitlicher Zustand ist, das war zunächst noch unklar. Weitere Informationen will die Münchner Polizei bald bekanntgeben.