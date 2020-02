Genossenschaft plant Bau auf Grundstück am St.-Quirin-Platz

Im vergangenen Frühjahr hat die Genossenschaft "Kooperative Großstadt eG" ihr Interesse an einem städtischen Grundstück beim St.-Quirin-Platz bekundet, das derzeit als halboffizieller Parkplatz genutzt wird und Raum für bezahlbare Wohnungen bieten könnte. Mit einem dreitägigen "OpenQ-Festival", einer Kombination aus Bürgerfest und Symposium, möchte Markus Sowa vom Genossenschafts-Vorstand nun das Vorhaben bewerben und zur Diskussion stellen. Ein Name für das eigentliche Bauprojekt ist natürlich noch nicht spruchreif, Sowa und seine Mitstreiter dürften aber auch hierbei um kreative Einfälle nicht verlegen sein, nachdem sie mit "Freihampton" und "San Riemo" in den jeweiligen Stadtteilen bereits vorgelegt haben. Vom 7. bis 9. Mai sollen Experten und Publikum auf dem Platz ins Gespräch kommen. Dazu werden unter anderem thematisch passende Filme aus dem Programm des zeitgleich laufenden Dokumentarfilmfestivals DOK.fest laufen.

Für das Festival haben sich die Initiatoren einen originellen Veranstaltungsort ausgedacht. Anstelle eines Zelts wollen sie einen Autoscooter aufstellen, als halb offenen Wetterschutz, als Blickfang und als ironischen Verweis auf aktuelle Verkehrsdiskussionen. Die Anmietung bei einem Schausteller haben die Genossenschaftler bereits in die Wege geleitet. Finanzielle Unterstützung leisten Sponsoren und Stiftungen. Weitere Zuschüsse kommen aus dem Verfügungsfonds des Programms "Soziale Stadt" sowie, mit je 6000 Euro, aus den Budgets der Bezirksausschüsse 17 (Obergiesing-Fasangarten) und 18 (Untergiesing-Harlaching).

Das mögliche Baufeld befindet sich auf Obergiesinger Gebiet direkt an der Grenze der Bezirke. Die Lage auf einem schmalen Streifen zwischen den breiten Verkehrsschneisen der Soyerhof- und Tegernseer Landstraße verspricht per se keine ruhige idyllische Wohnlage. Andererseits wären es für die Bewohner nur wenige Schritte zum U-Bahnhalt St.-Quirin-Platz und zur dahinter liegenden Grünanlage.