31. Mai 2019, 21:54 Uhr Giesing Bier in der Boazn

Bier wird in Giesing mittlerweile wieder selbst gebraut. Verköstigt wird das Getränk dann häufig beim Stammtisch in der "Boazn". Die letzten Exemplare dieser bayerischen Eckkneipenversion in Giesing hat Johannes Boos in seinem Film "Hinter Milchglas und Gardinen" porträtiert. Bei der Veranstaltung der Volkshochschule "Giesing und seine Wirtskultur" am Montag, 3. Juni, zeigt er im Münchenstift an der St.-Martin-Straße 34 Ausschnitte daraus und berichtet über seine Erfahrungen beim Dreh des Filmes. Die Teilnahme kostet sieben Euro und ist auch mit der MVHS-Card möglich. Um eine Anmeldung unter Telefon 480 06 67 50 (Kursnummer: I 12 39 03) wird gebeten.