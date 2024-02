Gidon Kremer an der Violine, Giedrė Dirvanauskaitė am Violoncello und (verdeckt) Georgijs Osokins am Klavier beweisen in der Münchner Allerheiligen-Hofkirche eindeutig "Ausdruck und Wahrhaftigkeit", wie es der Titel des Trio-Konzerts versprach.

(Foto: MUSICAÈ)