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Verdacht auf Firmensitze nur zum ScheinDie Vertreibung aus dem Steuerparadies vor den Toren Münchens

Lesezeit: 6 Min.

Die Gemeinde Grünwald  im Süden der Landeshauptstadt München ist eine der bekanntesten Gewerbesteueroasen in Deutschland.
Die Gemeinde Grünwald  im Süden der Landeshauptstadt München ist eine der bekanntesten Gewerbesteueroasen in Deutschland. Martin Siepmann/Imagebroker/Imago

Grünwald und andere Kommunen locken Tausende Unternehmen mit günstigen Abgaben. Eine Anklage in Nordrhein-Westfalen und neue Ermittlungen bringen den Nobelvorort nun in Bedrängnis. Ist es mit dem Reichtum bald vorbei?

Von Klaus Ott

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Das Rathaus von Grünwald ist gewissermaßen eine Geldsammelstelle. Ständig gehen dort Bescheide vom Fiskus ein, welche Firma wie viel Steuern an den Münchner Vorort zahlen muss. Die Gemeinde im Süden der Landeshauptstadt ist eine der bekanntesten Gewerbesteueroasen in Deutschland, die mit Billigst-Abgaben viele Firmen anlocken. Dies zu Lasten anderer Kommunen wie München mit deutlich höheren Abgaben, denen dann Millionen Euro für Kindergärten, Schulen und anderes mehr fehlen. Während die Steueroasen reiche Gemeinden sind. Grünwald hat zuletzt 170 Millionen Euro an Gewerbesteuern kassiert. Aber bleibt das so, oder folgt oberhalb der Isar eine Dürre?

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