3. Juli 2019, 18:51 Uhr Gewaltige Gewitterschäden Actionsport geht unter

Mit dem Skateboarden ist in der Actionsporthalle Gravity Lab in Mittersendling wohl endgültig Schluss.

Ein Wasserschaden besiegelt das Aus für das Gravity Lab

Von Ralf Tögel

Die Actionsporthalle Gravity Lab auf dem Werkstadt-Gelände in Mittersendling steht ganz offensichtlich unter keinem besonders guten Stern. Nachdem die Initiatorin und Betreiberin Sabine Schmalschläger Ende April einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht München wegen drohender Zahlungsunfähigkeit eingereicht hatte, sind nun wohl auch die letzten zarten Hoffnungen, dass es in irgendeiner Form mit Actionsport unter einem Hallendach in München wird weitergehen können, endgültig zerstört.

Der Grund: Am 20. Juni drückten nach einem heftigen Gewitter am späten Nachmittag große Wassermengen aus der Kanalisation über alle Becken, besonders in den sanitären Anlagen, in die Halle und überschwemmten diese zu zwei Dritteln. Der Schaden ist noch nicht abzusehen, die Möglichkeit für Schmalschläger, mit Anlagen und Equipment an einem anderen Standort in der Stadt einen Neuanfang zu wagen, aber sind nun gleich null.

Nach der Insolvenz war der Sportbetrieb zunächst weitergegangen, das Camp in den Pfingstferien sei "gut gelaufen", wie Geschäftsführerin Schmalschläger sagt. Rechtsanwalt Rolf Pohlmann, der vom Münchner Insolvenzgericht mit der Abwicklung betraut worden ist, wollte "Sanierungsmöglichkeiten ausloten", wie er seinerzeit mitteilte. Mögliche Investoren sollten gesucht werden, der Insolvenzverwalter blickte sogar "verhalten optimistisch" in die Zukunft. Diese Zuversicht hat nun ein übel riechendes Ende gefunden, denn überall in der Halle steht mit Fäkalien und Bakterien verseuchtes Wasser. Besonders ärgerlich sei, so Geschäftsführerin Schmalschläger, dass "es sich um die exakt gleiche Schadensituation wie im Juni 2017 handelt", damals habe es einen nahezu identischen Wasserschaden gegeben, der nach Einschätzung Schmalschlägers der Anfang vom Ende des Gravity Lab war. Denn die Betreiberin sei seinerzeit auf einem Schaden von 250 000 Euro sitzen geblieben, vor allem aber die Betriebsunterbrechung von zweieinhalb Monaten sei zur nicht mehr auszugleichenden Hypothek für den Betrieb der Halle geworden, die schließlich zur Kündigung des Mietvertrags wegen Zahlungsrückständen an den Vermieter geführt habe.

Der habe damals versichert, die Ursache zu beseitigen, Schmalschläger sieht den ihrer Ansicht nach identischen Wasserschaden als Beleg, dass dies aber nicht geschehen sei. Nun bleibe abzuwarten, ob beim Vermieter Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden, erklärt Schmalschläger, denn die Einbauten, die ja nach wie vor der Firma Gravitylab GmbH gehörten, seien durch das Wasser unwiederbringlich zerstört.