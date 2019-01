8. Januar 2019, 18:40 Uhr Gewalt Mordkommission ermittelt nach Schlägerei

Nach einer brutalen Schlägerei vorm Backstage ermittelt jetzt die Münchner Mordkommission. Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde durch Schläge und Tritte gegen den Kopf so schwer verletzt, dass er eine Gehirnblutung erlitt. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag ist das Opfer inzwischen außer Lebensgefahr. Fünf tatverdächtige Münchner, 18 bis 19 Jahre alt, sind derzeit in Untersuchungshaft. Die meisten von ihnen sind wegen vieler Delikte polizeibekannt. Was den Streit am Freitag gegen 22.30 Uhr ausgelöst hatte und was danach genau passierte, müssen die Ermittler noch klären. Fest steht, dass sich eine sechsköpfige Gruppe in eine verbale Auseinandersetzung der späteren Opfer und einiger Unbeteiligter einmischte. Nach den Worten flogen die Fäuste. Ein 18-Jähriger ging bewusstlos zu Boden, die Angreifer traten und schlugen weiter auf ihn ein. Das Opfer musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Seine drei Freunde, alle 17 Jahre alt, erlitten leichte Verletzungen. Gegen fünf Tatverdächtige wurde Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen.