Zwei Gewalttaten gegen Minderjährige beschäftigen derzeit die Polizei. Im ersten Fall hielt sich ein 14-jähriger Junge am Sonntag gegen 19.40 Uhr mit Freunden im Finanzgarten an der Galeriestraße auf. Dort wurde die Gruppe von anderen Personen angesprochen. Der 14-Jährige wurde unter einem Vorwand von seinen Freunden getrennt, dann forderte ihn der Täter auf, seine teuren Sneaker des Designers Raf Simons abzugeben.

Als der Junge sich weigerte und zu flüchten versuchte, wurde er unvermittelt ins Gesicht geschlagen. Er gab seine Schuhe im Wert von 300 Euro heraus, woraufhin der Täter flüchtete. Das Opfer rief seinen Vater an, der kam, um ihn abzuholen, und unterrichtete eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife von dem Vorfall. Eine Sofortfahndung brachte keinen Erfolg.

Das zweite Raubdelikt traf einen ebenfalls 14-Jährigen am Freitag gegen 22.15 Uhr in Freiham. Ein Mann, laut Personenbeschreibung etwa 27 Jahre alt und mit einer Skimaske vermummt, sprach ihn in der Aubinger Allee an und forderte Bargeld. Als der Jugendliche sich weigerte, schlug ihn der Unbekannte mit der Faust an den Kopf. Der Junge konnte flüchten, zu Hause verständigten seine Eltern die Polizei. Auch hier brachte die Sofortfahndung kein Ergebnis. Der Junge wurde leicht verletzt und begab sich selbst in medizinische Behandlung.