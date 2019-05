9. Mai 2019, 19:15 Uhr München heute Gewalt gegen Kinder / Reform bei Grundstücksvergaben

Von Sara Maria Behbehani

Kinder haben ein Recht auf emotionale Unversehrtheit. Was erst mal wie eine Selbstverständlichkeit klingt, ist in der Realität oft wesentlich komplizierter. Denn die emotionale Versehrtheit eines Kindes beginnt nicht erst bei solchen Erfahrungen, bei denen einem für gewöhnlich der Atem stockt. Sie beginnt nicht erst bei körperlicher Verletzung oder Missbrauch. Das Recht auf emotionale Unversehrtheit beginnt wesentlich früher und daran zu denken, fällt nicht immer leicht. Auch Eltern, die nie so sein wollten, haben ihr Kind vielleicht schon einmal angeschrien und sich hinterher gefragt, wie das nur passieren konnte.

Kinder großzuziehen ist schließlich der anspruchsvollste Job, den man machen kann. Das findet die Familientherapeutin Kirstin Dawin. Sie leitet das Kinderschutzzentrum München und ist immer wieder mit Gewalt, die sich gegen Kinder richtet, konfrontiert und versucht, den betroffenen Familien zu helfen.

"Je belasteter Familien sind, umso größer ist die Gefahr, dass sich Gewalt als Lösung etabliert", sagt sie im Interview mit meiner Kollegin Kathrin Aldenhoff (SZ Plus). Es ist ein Gespräch über Familien an der Belastungsgrenze, Gewalt, Sexualität und sexuellen Missbrauch. Und darüber, wie Kinder besser zu schützen sind.

Und wenn das Kind einen doch einmal an die Grenze bringt? "Abwarten, bis mir wieder was anderes einfällt, als das Kind anzubrüllen", rät sie.

Das Wetter: überwiegend bewölkt. Bei Höchsttemperaturen von 17 Grad kann es auch hier und da regnen.

Stadt will Grundstücksvergabe reformieren Das Planungsreferat will soziale Kriterien einführen und erreichen, dass mehr günstiger Wohnraum entsteht. Die rechtlichen Hürden sind jedoch hoch. Zum Artikel

Justiz reagiert auf die Beschwerde von Nina F. Sie soll vor sechs Jahren vergewaltigt worden sein, aber die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein. Nun soll der Fall doch nicht zu den Akten gelegt werden. Zum Artikel

Royals in München: "Das ist so surreal" Prinz Charles und Camilla zeigen in München royale Besuchsperfektion. Und manchem Fan wird vor der Residenz klar, dass es Prinzen und Könige wirklich noch gibt. Zum Artikel

Weitere Hanf-Razzien sind nicht ausgeschlossen Welche Produkte dürfen legal verkauft werden? Die Justiz spricht von klaren Regeln - in der Praxis ist es komplizierter. Zum Artikel

