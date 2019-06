5. Juni 2019, 18:51 Uhr Getränkemarkt Zwei Männer nach Einbruch festgenommen

Dank einer Alarmanlage, die Bilder eines Einbruch live an den Ladenbesitzer übermittelt hat, konnten in der Nacht auf Dienstag zwei Männer festgenommen werden. Die Überwachungsanlage eines Getränkemarkts in Bogenhausen sendete Bilder an den Chef, auf denen zu sehen war, wie ein Dieb sich an einer Registerkasse bediente und Münzen aus einem Glas einsteckte. Auch aus einem Tresor entnahm der Mann mehrere Hunderte Euro. Dass weder die Kasse noch der Tresor im Laden abgeschlossen waren, sei nichts Ungewöhnliches, sagte ein Polizeisprecher. Den Beamten gelang es noch in der Nacht, zwei Tatverdächtige in der Gegend festzunehmen. Einer von beiden hatte Werkzeug zum Aufhebeln von Fenstern dabei und Münzgeld, dessen Herkunft zumindest in einem Fall "nicht plausibel erklärt werden konnte". Gegen einen 33-Jährigen erging Haftbefehl, den ein Richter jedoch unter Auflagen außer Vollzug setzte.