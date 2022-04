Aufregend vielseitig: Get Well Soon in der Muffathalle

Von Dirk Wagner, München

Weil ihm inmitten der Pandemie der Sinn nach etwas Hoffnungsvollem stand, schuf der Komponist und Musiker Konstantin Gropper mit dem sechsten Get-Well-Soon-Album "Amen" wohl auch sein euphorischstes Album. Mit seinen Referenzen an die Musikstile der 80er- und 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts gelang dem sonst auch als Filmkomponist und Produzent tätigen Gropper damit zugleich das abwechslungsreichste Album seines Bandprojekts, dessen Live-Umsetzung zusammen mit früheren Songs darum ein besonders spannendes und vielseitiges Konzert in der Muffathalle ermöglichte.

Ohne damit das intensive Konzerterleben früherer Get-Well-Soon-Shows klein zu reden, scheint Groppers Live-Band geradezu gestärkt aus der Pandemie-bedingten Zwangspause zurück zu kehren. Neben dem neuen Bassisten prägt vor allem die neue Sängerin Alex Mayr, die an die Stelle der in der Pandemie ausgestiegenen Violinistin und Sängerin Verena Gropper gerückt ist, das neue Bandgefüge. Zusammen mit Konstantin Gropper hatte Mayr zuvor schon den Soundtrack zu Detlev Bucks Gangster-Komödie "Wir können nicht anders" komponiert. Weil zudem auch ihre eigenen Alben ähnliche Filmassoziationen wecken wie das an Ennio Morricone orientierte Musikschaffen der Band Get Well Soon ist Mayr weit mehr als nur ein Ersatz für ihre Vorgängerin. Sie ist eine erfrischende Bereicherung des hochkarätig besetzten Teams.

Allerdings brauchen Groppers Kompositionen auch Musiker, die wie Maximilian Schenkel inmitten eines Stücks von Gitarre zur Trompete und zum Bass wechseln können, oder die wie Marcus Wuest gleichzeitig das Keyboard und das Glockenspiel spielen können und obendrein noch mitsingen. Und immer wieder wechseln alle Musiker zu perkussiven Instrumenten, die aufregend das Rhythmusspiel des Schlagzeugers erweitern. Dergleichen verdient sogar einen Vergleich mit den legendären Talking Heads. Ein herrliches Frühlingserwachen nach der Pandemie. Zumindest vorübergehend!