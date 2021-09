Von Ekaterina Kel

Im Krankenhaus sind Pfleger und Pflegerinnen besonders gefährdet, an Covid-19 zu erkranken. Diese Beobachtung bestätigt nun eine Untersuchung des LMU-Klinikums. Die "All-Corona-Care-Studie" hatte zum Ziel, Risikofaktoren für Beschäftigte im Gesundheitswesen in der Frühphase der Pandemie zu ergründen. Über einen Zeitraum von Mai bis August 2020, also direkt nach der ersten Welle, haben 7554 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Studie teilgenommen, knapp zwei Drittel des gesamten Personals.

Eines der Ergebnisse: Diejenigen, die viel Patientenkontakt haben, also Kranken- und Gesundheitspflegerinnen und -pfleger, hatten ein besonders erhöhtes Infektionsrisiko für Covid-19. Diese Arbeit erfordere engere und längere Patientenkontakte, so die Studienautoren. Auch Beschäftigte auf Covid-19-Stationen und in internistischen Kliniken waren einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Außerdem waren männliche Mitarbeiter häufiger betroffen. Dies könne man auf unbekannte Übertragungsmuster, auf unterschiedliche Verhaltensweisen oder auch auf immunologische Gründe zurückführen.

Gleichzeitig haben Blutproben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gezeigt, dass bei 2,2 Prozent der Beschäftigten Antikörper gegen Sars-CoV-2 vorhanden waren. Dieser Anteil sei leicht erhöht im Vergleich zur Münchner Allgemeinbevölkerung. Der lag laut einer Studie des Tropeninstitut bei 1,8 Prozent.

Kontakte im privaten Umfeld waren "in noch höherem Maße" ausschlaggebend. "Wir denken, dass der private Hochrisikokontakt insgesamt noch länger und intensiver und dadurch auch ansteckender sein könnte als die berufliche Exposition", sagt Matthias Klein, Leiter der Zentralen Notaufnahme am Klinikum und einer der beiden Studienkoordinatoren.

Die Infektionsrate von Mitarbeitenden der Notaufnahmen sei interessanterweise nicht erhöht gewesen. Vermutlich, weil die Schutzmaßnahmen so früh eingeführt wurden. Ebenfalls kurios war, dass es bei Rauchern offenbar seltener zu einer Infektion kam. Man erkläre sich das damit, dass die Raucher häufiger ihre Kontakte ohne Maske an der frischen Luft pflegten. Die Autoren weisen allerdings darauf hin, dass Rauchen das Risiko für schwere Verläufe deutlich erhöhe.