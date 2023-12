Kinderarztpraxen sind in der Stadt ungleich verteilt. Das soll sich ändern.

Ärzte, die in benachteiligte Bezirken praktizieren, sollen Förderung erhalten: Was sich die Stadt München für eine bessere Gesundheitsversorgung alles einfallen lässt.

Von Ekaterina Kel und Nicole Graner

Haus- und Kinderärzte dorthin bekommen, wo sie dringend gebraucht werden, in allen Stadtteilen Münchens eine homogene Gesundheitsförderung und -prävention anbieten - das ist das Ziel eines Konzeptes zur Stadtteilgesundheit, das in der Sitzung des Gesundheitsausschusses am Donnerstag einstimmig beschlossen worden ist.