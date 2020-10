In ein paar Stunden Bescheid bekommen, ob man sich mit dem Coronavirus angesteckt hat oder nicht? Ein Wunsch, den wohl viele hegen, besonders, wenn sie reisen. Am Flughafen München gibt es nun seit diesem Montag die Möglichkeit, das Ergebnis des PCR-Tests in drei bis sechs Stunden zu erfahren. Das medizinische Labor MVZ Martinsried hat dort zusammen mit der Flughafen-Tochter Medicare am Terminal 2 auf Ebene vier das Testzentrum "Test & Fly" eröffnet, wo man nach vorheriger Online-Anmeldung einen Rachenabstrich machen kann und das Ergebnis aufs Handy bekommt. Allerdings verlangen die Betreiber für das neue, schnelle Verfahren 128 Euro. Außerdem dürfe man keine Covid-19-Symptome oder nachweisliche Kontakte mit Infizierten haben, um sich dort testen zu lassen, wie es auf der Seite muc.airport-lab.com heißt, wo man sich dafür anmelden muss. Der neue Test dürfte damit vor allem für abfliegende Passagiere interessant sein, da Reiserückkehrer sowohl aus Risiko-, als auch aus Nicht-Risikogebieten die Möglichkeit haben, sich kostenlos im Testzentrum am Flughafen testen zu lassen, das die bayerische Landesregierung eingerichtet hat.