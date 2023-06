Von Nicole Graner

Weißes Hemd, weißer Bart. Götz Brodermann sitzt in seinem lichtdurchfluteten Büro im Carl-Thiem-Klinikum (CTK) Cottbus. Vor leuchtend roten Bildern eines lokalen Künstlers. Rot, das sei eine Signalfarbe für ihn, sagt Brodermann. Eine Farbe, die sofort positiv stimme. Und das glaubt man ihm. Seine gute Laune ist spürbar. Obwohl man sich wegen der räumlichen Distanz zwischen Cottbus und München nur per Videokonferenz unterhält.

Vermutlich zum Ende des Jahres wird der Geschäftsführer der Klinik sein Büro in Cottbus durch ein anderes, ebenso helles in der München Klinik (Mük) an der Thalkirchner Straße ersetzen. Vor zwei Wochen hat sich der Aufsichtsrat von Deutschlands zweitgrößter kommunaler Klinik für Götz Brodermann als Geschäftsführer und Nachfolger von Axel Fischer entschieden. Letzterer hatte Ende 2022 seinen Rücktritt angekündigt, um nach neun Jahren spätestens im März 2024 die Mük zu verlassen.

Ein kerngesundes Haus und schwarze Zahlen

Seit acht Jahren ist Brodermann in Cottbus. Zunächst als Ärztlicher Direktor, dann als Geschäftsführer des CTK Cottbus. Und in dieser Zeit hat er etwas geschafft, was nicht viele Kliniken in Deutschland von sich sagen können: "Wir sind", sagt der 57-Jährige, "ein kerngesundes Haus und schreiben schwarze Zahlen." Kein Wunder, dass die vergangenen Tage für den Arzt und Gesundheitsökonomen mehr als nur turbulent waren. Viele Menschen, sagt er, seien "schockiert" gewesen, dass er jetzt gehe. Und hätten wohl auch gedacht, dass er sofort mit Umzugskartons in seinem Büro auftauche.

Brodermann kommt nicht einfach nur nach München, er kehrt eher zurück. Zwei Jahre, von 2013 bis 2015, war er am Mük-Standort Schwabing Klinikleiter. Das mache vieles leichter, sagt er. Manche Kolleginnen und Kollegen kenne er noch aus dieser Zeit. Fast heimatliche Gefühle habe er daher, wenn er an den Neubeginn in Bayern denke. Ein Neubeginn, der ihm vieles abverlangen wird. Denn nicht nur die finanzielle Schieflage der Mük in den Griff zu bekommen - für 2022 rechnet die Klinik mit einem Defizit von 32 Millionen und für das laufende Jahr mit einem Rekordminus von rund 90 Millionen Euro - wird neue, innovative Konzepte erfordern. Sondern auch die Ausrichtung der Klinik für die Zukunft.

Jeder Standort braucht eine Perspektive

Das ist zum einen das Medizin-Konzept der Mük. Sehnlichst erwartet von der Stadt und den Mük-Mitarbeitern. "Da ist ja schon sehr viel erarbeitet worden", sagt Brodermann. Bevor er da weiter und tiefer einsteige, müsse er sich jetzt aber erst einmal einen besseren Überblick über die fünf Mük-Standorte verschaffen. Denn jeder Standort braucht seiner Meinung nach eine Perspektive. Aber die richtige. Die Identifikation mit den einzelnen Standorten der Mük sei bei den Mitarbeitern immer noch sehr hoch. Aber da müsse man offener werden, sich vernetzen. Denn in erster Linie sei man doch zusammen "die Mük".

Detailansicht öffnen Durch diesen Haupteingang wird Götz Brodermann in Zukunft sehr oft gehen, wenn er in sein neues Büro am Mük-Standort Thalkirchner Straße muss. (Foto: Stephan Rumpf)

Bei allen Überlegungen müsse auch die Frage ganz oben stehen, was die Menschen vor Ort wirklich brauchten. Aber auch die Fragen: Was macht uns als Mük aus? Was ist das Besondere? Wie viel Personal steht zur Verfügung und welche Räumlichkeiten? Die Neubauten in Schwabing und Harlaching, die 2023 und Ende 2024 fertig werden, wie auch der Erweiterungsbau Bogenhausen, der 2025 in Betrieb genommen werden kann, sind laut Brodermann "ein Pfund für die Mük". Da seien positive "Marker" gesetzt worden, mit denen man sehr gut arbeiten könne.

Das Medizin-Konzept der Mük auf der einen Seite, die anstehende Krankenhausreform des Bundes auf der anderen Seite: Auch sie müssen in das Konzept einfließen. Noch seien die ersten Grundstrukturen, die vergangene Woche nach dem Treffen der "Bund-Länder-Arbeitsgruppe für die Krankenhausreform" vorgestellt wurden, nicht der "hundertprozentige Wurf", und man müsse abwarten, was letztlich wirklich umgesetzt werde, sagt Brodermann.

14,6 Kilometer läuft eine Pflegekraft täglich, hat er ausgerechnet

Klar sei, dass die Münchner Krankenhäuser, die mittlerweile alle diagnostische und therapeutische Hochleistungszentren seien, vom Bund mitfinanziert werden müssten. Die Fallzahlen seien rückläufig, der Ausbau der Ambulantisierung "unausweichlich" wie auch eine Vorhaltepauschale, die, so Brodermann, die Basiskosten für Personal und medizinische Infrastruktur sicherstellen müsse.

Und der leidenschaftliche Notfallmediziner, wie sich Brodermann selbst betitelt, nennt noch ein großes Problem: die Notaufnahmen. Sie seien das Gesicht eines jeden Krankenhauses. Was aber geschehe? Zu viele Patienten, zu wenig Personal, zu viele Beschwerden. Man müsse Probleme in Prozesse übersetzen, findet Brodermann. Es gibt ein Beispiel, was er damit meint: In Cottbus habe er die Wege und Zeiten errechnet, die eine Pflegefachkraft in der Notaufnahme pro Schicht zurücklegt. 14,6 Kilometer. "Das sind drei Stunden in jeder Schicht, nur um von A nach B zu kommen, nur Hin- und Hergerenne. Zeit, die aber für die Betreuung am Patienten verlorengeht." Brodermann baut also das Notfallzentrum am CTK um. Jetzt sind es nur noch drei Kilometer pro Schicht. Und die Mitarbeiter? "Viel zufriedener!", sagt der 57-Jährige, für den sich Medizin und Ökonomie eben nicht ausschließen, sondern unbedingt zusammengehören.

Die München Klinik muss noch sichtbarer werden

Für alle Neuerungen brauche es aber vor allem eines: ein Team. Und große Offenheit. "Ich brauche", sagt Brodermann, "Resonanzkörper, die mich bremsen." Also Menschen, die ihm sagten, wenn er sich in etwas verrenne. Er werde in seiner neuen Funktion nicht in einem Elfenbeinturm sitzen, sondern präsent sein. Die Mük mit moderner Kommunikation noch sichtbarer werden zu lassen - auch das ist ihm ein Anliegen. Nach innen und nach außen.

Der Geschäftsführer möchte, bevor er nach Bayern umzieht, "seine Klinik" noch in einer "sehr intensiven Phase" weiter begleiten. Nämlich beim Ausbau von einer kommunalen Klinik zu einem Universitätsklinikum in Landesträgerschaft. Genau dieser Schritt hätte auch eine berufliche Umorientierung für ihn notwendig gemacht, denn neben ärztlicher, kaufmännischer und pflegerischer Direktion sieht die Organisationsstruktur eines Universitätsklinikums keinen zusätzlichen übergreifenden Geschäftsführer vor. Die neue Aufgabe in München sei also eine "glückliche Fügung". Die Entscheidung, sich in München zu bewerben, sei eine "ganz bewusste" gewesen. "Man muss zuschlagen, wenn sich so eine Chance bietet", sagt der designierte Mük-Geschäftsführer. Sein Bauch habe einfach "Ja" gesagt. Er sei nun mal ein Bauchmensch. Und ein Kopfmensch natürlich auch.

Acht Jahre ist der Vater von zwei erwachsenen Kindern an den Wochenenden von Cottbus nach Wiesbaden zu seiner Lebensgefährtin gependelt. Das wird er nun wieder tun. Auch wenn, wie er lachend sagt, die Strecke München - Wiesbaden ja nun viel kürzer sei. Außerdem sei da ja noch etwas, was München ausmache: die Berge. Und seine Augen leuchten, wenn er darüber spricht: "Da werde ich viel unterwegs sein!". Ein Trip im Sommer nach Italien? Natürlich auch das.

Ob er am Ende des Jahres die roten Bilder in sein neues Büro nach München mitnimmt? Wenn es stimmt, dass sie ihm Kraft verleihen, dann sollte er das tun. Denn Kraft wird er brauchen.