Ein Plädoyer für mehr Mitgefühl: Mark Weinert ist Oberarzt, Anästhesist, Notfallarzt und Kommunikationstrainer. Er glaubt, dass eine gute Kommunikation in der Medizin das Gesundheitswesen besser machen kann.

Mehr Kommunikation zwischen Arzt und Patienten könnte das Gesundheitswesen sehr verbessern, findet der Mediziner Mark Weinert. Er selbst hat einmal eine schlimme Diagnose bekommen - in genau 16 Sekunden.

Von Nicole Graner

Die Kirchturmuhr von St. Peter schlägt eins. Am Maibaum auf dem Viktualienmarkt steht Mark Weinert. Auf die Minute pünktlich. Rucksack und Fahrradhelm liegen auf dem Boden, in der Hand hat er ein Buch und einen gelben Leuchtstift. Wohl einer, der den Moment nutzt, seinen Geist ständig füttern möchte, denkt man sich. Ein bisschen Carpe diem. Ein bisschen Zen. Denn als man ihn begrüßt, hebt er ganz ruhig seinen Kopf und blickt seinem Gegenüber sehr intensiv, fast prüfend in die Augen.