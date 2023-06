Auch viele Münchner Apothekerinnen und Apotheker beteiligen sich an einem bundesweiten Protesttag. Vor welchen Problemen sie in der Stadt stehen - und was sie nun fordern.

Von Nicole Graner

Von 322 Apotheken in München machen an diesem Mittwoch am bundesweiten Protesttag 289 zu, das entspricht 90 Prozent der Apotheken in der Stadt. Die Akutversorgung für Kunden, die dringend notwendige Medikamente brauchen, ist durch die Notdienst-Apotheken gesichert. Mit mehreren kleineren Kundgebungen in der Innenstadt wie von 11 bis 13 Uhr am Gärtnerplatz, vor den Apotheken und mit Plakaten an den verschlossenen Türen machen die Apotheken auf die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie auf die Lieferengpässe von Medikamenten aufmerksam. Sie fordern in einem Zehn-Punkte-Katalog vor allem mehr Handlungsfreiraum für eine schnelle Patientenversorgung, den Abbau von zeitraubenden, bürokratischen Regeln und die Erhöhung des Honorars.