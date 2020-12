Durch Quarantäne in Not geraten

Stadtrat will die Versorgung für Hilfsbedürftige sicherstellen, wenn deren Betreuungspersonen sich mit Corona infizieren

Von Sven Loerzer

Für Kinder, Menschen mit Behinderung und Senioren ist die Versorgung gefährdet, wenn sich die betreuenden Angehörigen, mit denen sie zusammenleben, mit dem Corona-Virus infizieren. Eine Notfallbetreuung gibt es nicht. Das hat gerade auch der "Adventskalender für gute Werke der Süddeutschen Zeitung" am Beispiel einer alleinerziehenden Mutter gezeigt. Die Rathaus-CSU will nun zusammen mit Grünen/Rosa Liste und SPD/Volt erreichen, dass die Versorgung für Hilfsbedürftige in Quarantäne gesichert wird.

"Ich muss ja immer funktionieren", sagte die alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die sich mit Fieber und Schmerzen in der Wohnung isolierte. Mit Maske und Einweghandschuhen ausgestattet kochte sie für ihre Kinder, die Lebensmittel dazu kaufte eine Freundin ein und stellte sie vor der Wohnungstür ab. Die Mutter litt unter Fieber und starken Schmerzen: "Es war richtig schlimm. Ich dachte, ich schaffe es nicht." Nach 15 Tagen war alles vorbei, die Kinder hatten sich "zum Glück" nicht angesteckt. Schon so war das nicht einfach, aber was wäre gewesen, wenn für die Mutter ein Krankenhausaufenthalt notwendig geworden wäre? Um solche Versorgungslücken zu schließen, hat jetzt die CSU-Stadtratsfraktion gemeinsam mit den Grünen/Rosa Liste und der SPD/Volt-Fraktion einen Antrag zur dringlichen Behandlung im nächsten Gesundheitsausschuss des Stadtrats gestellt.

Damit sollen das Gesundheitsreferat und das Sozialreferat schnellstmöglich Lösungen erarbeiten, wie im Fall einer Quarantäneanordnung die Versorgung von Menschen, die im eigenen Haushalt auf Hilfe angewiesen sind, gesichert werden kann. Die Verwaltung soll dabei mit dem Bezirk Oberbayern und dem Freistaat zusammenarbeiten, um ein Konzept für eine Notfallbetreuung zu entwickeln. Seniorenbeirat, Behindertenbeirat und Krankenkassen müssten dazu einbezogen werden.

Diese Versorgungslücken können in unterschiedlichsten Konstellationen auftreten: Etwa bei Kindern, wenn die Eltern infiziert sind, aber auch bei Menschen mit Behinderung, die oft noch als Erwachsene in der Familie versorgt werden, und auch bei pflegebedürftigen alten Menschen, um die sich Angehörige kümmern. Infizieren sich solche Betreuungspersonen, ist die Versorgung der auf Hilfe angewiesenen Menschen gefährdet, die obendrein als "Kontaktperson 1" auch selbst unter Quarantäne stünden.

"Ich musste leider selbst erleben, wie schwierig die Organisation des eigenen Alltags plötzlich wird, wenn man sich in Corona-Quarantäne befindet", sagte CSU-Stadträtin Alexandra Gaßmann. Menschen, die auf Betreuung angewiesen seien, treffe dies noch viel härter. Niemand sollte in dieser Pandemie in einer Notsituation alleine bleiben, bekräftigte auch SPD/Volt-Fraktionschefin Anne Hübner. Gerade das fragile System der Pflege durch Angehörige könne ohnehin schon rasch ins Wanken kommen, warnte Hannah Gerstenkorn (Grüne/Rosa Liste).